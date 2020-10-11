При обрушении пешеходного моста в Ленобласти никто не пострадал

При обрушении надземного пешеходного перехода в Любани обошлось без жертв. Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области.



Грузовая машина Volvo снесла переход на федеральной трассе М-10 «Россия», задев конструкцию поднятым кузовом около половины шестого вечера 11 октября. Под упавшими блоками оказались несколько машин.

По данным «Упрдор "Северо-Запад"», сейчас движение полностью перекрыто, на место выехала спецтехника.

На месте происшествия в обе стороны образовалась пробка.