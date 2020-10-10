Глава Центра Гамалеи рассказал, когда можно отказаться от масок

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что отказаться от ношения маски можно только через три недели после введения препарата от коронавируса и после определения уровня антител.



Об этом Гинцбург рассказал РИА Новости 10 октября. «Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — заявил Александр Гинцбург.

