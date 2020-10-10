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10.10.2020 11:48
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Глава Центра Гамалеи рассказал, когда можно отказаться от масок

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что отказаться от ношения маски можно только через три недели после введения препарата от коронавируса и после определения уровня антител.

Об этом Гинцбург рассказал РИА Новости 10 октября. «Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — заявил Александр Гинцбург.

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи первым в мире зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19 — «Спутник V». Летом препарат прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. По оценкам ФАС, стоимость одной дозы составит не более 1000 рублей.

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