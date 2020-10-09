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09.10.2020 19:30
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Глава Самарской области заразился COVID-19

Глава Самарской области Дмитрий Азаров 9 октября в Instagram сообщил о том, что заразился COVID-19.

«Знаю, что многих беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции. <…> От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», — сообщил он в видеообращении.

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