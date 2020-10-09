Зеленского обязали говорить на украинском, когда он президент. Дома можно по-русски
Верховный суд Украины 9 октября обязал главу государства общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей. Однако за общение на другом языке вне исполнения своих полномочий президент не несет юридической ответственности, сообщает пресс-служба судебного органа.
«Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении.
Суд рассмотрел иск, в котором общение президента Украины Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме iForum-2019 на негосударственном языке просили признать противоправным и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке при осуществлении своих полномочий.
Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, но указал на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке.
«В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время исполнения полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства», — сообщили в пресс-службе ВС.
Напомним, ранее Конституционный суд Украины просили разъяснить, можно ли привлекать президента к административной ответственности. Такое обращение поступило в суд относительно возможности оштрафовать Зеленского за нарушение карантина.