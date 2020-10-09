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09.10.2020 16:38
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Зеленского обязали говорить на украинском, когда он президент. Дома можно по-русски

Верховный суд Украины 9 октября обязал главу государства общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей. Однако за общение на другом языке вне исполнения своих полномочий президент не несет юридической ответственности, сообщает пресс-служба судебного органа.

«Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел иск, в котором общение президента Украины Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме iForum-2019 на негосударственном языке просили признать противоправным и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке при осуществлении своих полномочий.

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, но указал на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке.

«В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время исполнения полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства», — сообщили в пресс-службе ВС.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины просили разъяснить, можно ли привлекать президента к административной ответственности. Такое обращение поступило в суд относительно возможности оштрафовать Зеленского за нарушение карантина.

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Комментарии (2)

Gvinpin_5e4d91a9616a9
Теоретически - да, но сомневаюсь, что он им владеет в совершенстве.
Parallax
А с представителями Евросоюза он тоже обязан общаться на государственном языке? ))
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