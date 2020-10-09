Зеленского обязали говорить на украинском, когда он президент. Дома можно по-русски

Верховный суд Украины 9 октября обязал главу государства общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей. Однако за общение на другом языке вне исполнения своих полномочий президент не несет юридической ответственности, сообщает пресс-служба судебного органа.

«Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел иск, в котором общение президента Украины Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме iForum-2019 на негосударственном языке просили признать противоправным и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке при осуществлении своих полномочий.