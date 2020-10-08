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08.10.2020 08:07
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В Тихом океане у берегов Камчатки нашли пятно загрязнения длиной 40 километров, которое течением сносит на юг

Пятно загрязнения длиной около 40 километров обнаружили в Тихом океане у берегов Камчатки ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Оно тянется от бухты Спасения до бухты Лиственничной и перемещается на юг.

Пятно заметили с вертолета. Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега. «При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка», - сообщили в университете РИА Новости. Ученые отметили, что пятно имеет четкие границы, не распадается.

«Пятно, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», - добавили ученые. Им удалось посадить вертолет и взять пробы воды и биологических образцов, которые отправят во Владивосток.

Глава региона Владимир Солодов ранее сообщил, что токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено, радиация в норме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой гибели морской живности.

В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося накануне рассказал глава региона Владимир Солодов.

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Комментарии (1)

тат2007amg
Пятно вам, потомки самураев, а не Курилы..
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