В Тихом океане у берегов Камчатки нашли пятно загрязнения длиной 40 километров, которое течением сносит на юг

Пятно загрязнения длиной около 40 километров обнаружили в Тихом океане у берегов Камчатки ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Оно тянется от бухты Спасения до бухты Лиственничной и перемещается на юг.



Пятно заметили с вертолета. Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега. «При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка», - сообщили в университете РИА Новости. Ученые отметили, что пятно имеет четкие границы, не распадается.

