В Тихом океане у побережья Камчатки не обнаружили токсинов

Токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено, радиация в норме. Об этом 8 октября сообщил глава региона Владимир Солодов.
"Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод - до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробу получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", - сказал губернатор РИА Новости
По его словам, есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам , но они не могли привести к подобной ситуации.
Опасных веществ, как отметил Солодов, не обнаружили и в воздухе.
Губернатор добавил, что все еще отрабатываются две версии загрязнения: техногенная - разлив вещества, и природная - явления в самом океане.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой гибели морской живности в Авачинском заливе Камчатского края.
В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося накануне рассказал глава региона Владимир Солодов.