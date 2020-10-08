В Тихом океане у побережья Камчатки не обнаружили токсинов

Токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинского залива и погибли морские животные, не выявлено, радиация в норме. Об этом 8 октября сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод - до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробу получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", - сказал губернатор РИА Новости