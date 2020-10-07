Загрязнение Авачинского залива на Камчатке стало уголовным делом
Уголовное дело возбуждено по факту массовой гибели морской живности в Авачинском заливе Камчатского края. Об этом сообщает Следственный комитет России 7 октября.
«В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года в районе Халактырского пляжа, в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная — в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края — вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). По данным следователей, пострадали двое серферов, у них диагностированы химические ожоги роговицы глаз.
«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — добавили в СК.
В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося накануне рассказал глава региона Владимир Солодов.