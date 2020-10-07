Петербурженке пришел штраф за парковку в Москве. В столице она не была, машины такой у нее нет
Жительница Петербурга оказалась должна столичной мэрии пять тысяч рублей за неоплаченную парковку. У нее черная «Киа», а нарушал водитель серой «Митсубиши».
О неожиданном долге рассказал супруг «нарушительницы» Юрий. 7 октября пара составила и отправила жалобу на имя генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». В ней сказано, что уведомление о штрафе петербурженке пришло накануне. Для отслеживания возможных нарушений ПДД семья пользуется приложением «Штрафы ГИБДД официальные». Судя по уведомлению, нарушитель припарковался в платной зоне на Украинском бульваре 1 октября, это зафиксировали камеры, через пять дней было принято решение владельца оштрафовать. По какой причине им оказалась петербурженка, которая в это время была с супругом дома, в Петербурге, и никогда за рулем сфотографированной машины не сидела, неизвестно.
«Официальные органы (ГИБДД или АМПП) её никак не уведомили, пропустили бы 10-дневный срок обжалования — были бы проблемы. По факту никаких совпадений — разные города, марки и цвета машин, номера не похожи даже приблизительно», — удивляется Юрий.
В жалобе петербурженка написала, что никогда никакими другими машинами, кроме своей KIA, не владела, а ситуация вызывает у нее «сильные негативные переживания, связанные с ощущением правовой незащищенности». Она просит отменить постановление о штрафе, иначе готова обращаться в суд.
Неправомерно штрафуют петербуржцев не только москвичи, но и родные чиновники. Платная стоянка в центре Северной столицы обходится куда дороже тем, кто живет в округе и добросовестно покупал годовой абонемент. Судятся со Смольным и те, кто оставлял машины ненадолго.