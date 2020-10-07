Жительница Петербурга оказалась должна столичной мэрии пять тысяч рублей за неоплаченную парковку. У нее черная «Киа», а нарушал водитель серой «Митсубиши».



О неожиданном долге рассказал супруг «нарушительницы» Юрий. 7 октября пара составила и отправила жалобу на имя генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». В ней сказано, что уведомление о штрафе петербурженке пришло накануне. Для отслеживания возможных нарушений ПДД семья пользуется приложением «Штрафы ГИБДД официальные». Судя по уведомлению, нарушитель припарковался в платной зоне на Украинском бульваре 1 октября, это зафиксировали камеры, через пять дней было принято решение владельца оштрафовать. По какой причине им оказалась петербурженка, которая в это время была с супругом дома, в Петербурге, и никогда за рулем сфотографированной машины не сидела, неизвестно.