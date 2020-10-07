Состояние заболевшего коронавирусом Порошенко ухудшилось

Жена Петра Порошенко рассказала подробности о состоянии бывшего украинского президента, которого госпитализировали накануне.
«Его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице. Он получает комплекс лечения», — рассказала 7 октября Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой.
По ее словам, сейчас врачи не могут сделать анализ, чтобы контролировать течение болезни. Кровь у политика стала «очень густая».
Марина Порошенко отметила, что дочь экс-президента переносит COVID-19 легче, чем ее отец.
Бывший лидер Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией в конце сентября.