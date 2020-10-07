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07.10.2020 12:09
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Состояние заболевшего коронавирусом Порошенко ухудшилось

Жена Петра Порошенко рассказала подробности о состоянии бывшего украинского президента, которого госпитализировали накануне.

«Его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице. Он получает комплекс лечения», — рассказала 7 октября Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой.

По ее словам, сейчас врачи не могут сделать анализ, чтобы контролировать течение болезни. Кровь у политика стала «очень густая».

Марина Порошенко отметила, что дочь экс-президента переносит COVID-19 легче, чем ее отец.

Бывший лидер Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией в конце сентября.

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Комментарии (2)

alexpalspb
Тот редкий случай, когда не желаешь человеку выздоровления!
Bobr Dobr
Трампотерапия поможет! Через три дня будет гопак отплясывать!
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