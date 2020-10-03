Заразившегося коронавирусом Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко госпитализирован в Киеве с двусторонним воспалением легких после того, как заразился коронавирусом. Об этом сообщила 3 октября его жена Марина Порошенко.
«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью», — цитирует ее слова ТАСС.
Жена экс-президента сообщила, что Порошенко «четко соблюдает протокол лечения». По ее словам, коронавирус также выявлен у одной из дочерей Порошенко.
Петр Порошенко сообщил об инфицировании коронавирусом 29 сентября, с того времени он находился на лечении дома.
Последние четыре дня на Украине обновлялся рекорд выявленных случаев коронавируса за сутки. Как сообщили в Минздраве Украины, в течение пятницы в стране диагностирован 4 661 случай инфицирования, а также обновлен суточный рекорд летальных случаев — 92. Растет динамика госпитализации зараженных коронавирусом (средние и тяжелые случаи). В настоящее время больницы, предназначенные для приема заразившихся, заполнены на 54% (16 070 человек).