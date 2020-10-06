Бывшего замглавного врача 26-й горбольницы Брацлавского полиция просит отправить в СИЗО

Дознание Курортного района просит суд заключить бывшего медицинского функционера Владимира Брацлавского под стражу. Автора фразы «Это не пукалка, от него люди умирают» полиция сочла непредсказуемым и опасным.

«В Зеленогорский районный суд поступило ходатайство об избрании Брацлавскому меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток», — сообщили «Фонтанке» 6 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Более мягкой меры дознание для Брацлавского не находит, считая его вооруженное хулиганство показателем агрессии и неспособностью контролировать себя в конфликтных ситуациях. Для окружающих он, по мнению полиции, представляет повышенную опасность.