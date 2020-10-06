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06.10.2020 17:09
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Бывшего замглавного врача 26-й горбольницы Брацлавского полиция просит отправить в СИЗО

Дознание Курортного района просит суд заключить бывшего медицинского функционера Владимира Брацлавского под стражу. Автора фразы «Это не пукалка, от него люди умирают» полиция сочла непредсказуемым и опасным.

«В Зеленогорский районный суд поступило ходатайство об избрании Брацлавскому меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток», — сообщили «Фонтанке» 6 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Более мягкой меры дознание для Брацлавского не находит, считая его вооруженное хулиганство показателем агрессии и неспособностью контролировать себя в конфликтных ситуациях. Для окружающих он, по мнению полиции, представляет повышенную опасность.

Несмотря на заявление руководства 26-й городской больницы об увольнении Брацлавского по собственному желанию накануне выходки с пистолетом, полиция продолжает называть его заместителем главного врача. Также подозреваемый работает ассистентом в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, и на свободе он может оказать негативное влияние на медиков и студентов.

По версии дознания, днем 3 октября в очереди за фруктами на Привокзальной улице в Зеленогорске Брацлавский ударил в ухо петербурженку Елену Кочеткову и демонстрировал ей и ее мужу травматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК — «Хулиганство». Объяснения Брацлавского «Фонтанке» о нормальных людях, «бабках» и самообороне можно прочитать по ссылке.

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Комментарии (16)

Dima79
А вот и защитники потянулись! Надо же под подписку, зачем в сизо... А если бы вы оказались на месте этой мамы, точно в штаны наложили. Я вообще не понимаю, он сидел? Откуда такие фразы про опускание на
бабки?
dedmoroz_5e4d8827384c2
кстати, анестезиолог, та ещё работа, гораздо более нервная и ответственная (очнулся, ура / не очнулся пациент((( , и так всё время), чем у полицейского ..... и выражение , которое в суде взяли за основу общественной опасности, чисто медицинское))) сейчас вместо короткого курса в писхдиспансере и лишения права обращения с оружием срок ещё реальный впаяют в тюрягу мужику ..... впрочем, как суд решит, поглядим на этот трэш ...
RemyMartin
Гражданин вон маму прижмурил и на подписку, а тут сразу в СИЗО.
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