Бывшего замглавного врача 26-й горбольницы Брацлавского полиция просит отправить в СИЗО
Дознание Курортного района просит суд заключить бывшего медицинского функционера Владимира Брацлавского под стражу. Автора фразы «Это не пукалка, от него люди умирают» полиция сочла непредсказуемым и опасным.
«В Зеленогорский районный суд поступило ходатайство об избрании Брацлавскому меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток», — сообщили «Фонтанке» 6 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Более мягкой меры дознание для Брацлавского не находит, считая его вооруженное хулиганство показателем агрессии и неспособностью контролировать себя в конфликтных ситуациях. Для окружающих он, по мнению полиции, представляет повышенную опасность.
Несмотря на заявление руководства 26-й городской больницы об увольнении Брацлавского по собственному желанию накануне выходки с пистолетом, полиция продолжает называть его заместителем главного врача. Также подозреваемый работает ассистентом в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, и на свободе он может оказать негативное влияние на медиков и студентов.
По версии дознания, днем 3 октября в очереди за фруктами на Привокзальной улице в Зеленогорске Брацлавский ударил в ухо петербурженку Елену Кочеткову и демонстрировал ей и ее мужу травматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК — «Хулиганство». Объяснения Брацлавского «Фонтанке» о нормальных людях, «бабках» и самообороне можно прочитать по ссылке.