Пять часов немецкие активисты блокировали поезд с «урановыми хвостами» для России. Полиция их отпустила сразу после задержания
Более пяти часов «зелёные» блокировали движение поезда с 600 тоннами «урановых хвостов» в немецком Мюнстере, после чего были задержаны полицией. Чтобы снять подвесившихся на пути следования железнодорожного состава экологов, правоохранителям пришлось тоже использовать альпинистское снаряжение.
При этом никаких последствий для двоих участников акции протеста против отправки обеднённого гексафторида урана с предприятия Urenco в городе Гронау в Российскую Федерацию не последовало. Активисты были отпущены из полиции без предъявления претензий и даже намёков на то, что они могут быть подвергнуты штрафам, или иному наказанию, рассказал «Фонтанке» их коллега, представитель движения SOFA (Sofortiger Atomausstieg — нем., Немедленный отказ от ядерной энергетики — рус.) Маттиас Айкоф.
«Полиция практически сразу отпустила активистов. Они поехали по домам. В прошлые разы никаких штрафов тоже не было (в ноябре 2019 года активисты блокировали поезд из Гронау недалеко от городка Метелен, тогда они провисели 7,5 часов. — Прим. Ред.). Вообще наши активисты висят над проездом поезда и прямого препятствия движению не создают. Активистка Сесиль Леконт, которая участвовала в акции сегодня, была оштрафована за подобную акцию лишь однажды на несколько тысяч евро (средства для выплаты штрафа были собраны через пожертвования. — Прим. Ред.). Но акция, за которую её штрафовали не была связана с транспортировками урановых хвостов в Россию», — рассказал Айкоф.
Как правило, немецкие активисты, которые выступают против перевалки радиоактивных материалов в другие страны, рискуют быть отштрафованы, только если претензии возникают у владельца железнодорожных путей Deutsche Bahn за задержку поезда. Но даже в случае получения повестки в суд активисты избегают ответственности, поскольку имеют качественное юридическое сопровождение, отметил «Фонтанке» представитель российского «Гринпис» Рашид Алиммов.
«Этот вопрос лежит не в плоскости логики, а в плоскости этики. В данной ситуации граждане Германии руководствуются вещами, связанными с простым для них принципом. Отходы должны утилизироваться там, где они образовались. Для Германии это отходы. Этот этический момент властям в России, возможно, сложно понять на данном этапе развития страны», — комментировал поведение немецких экологов руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров.
Официальная позиция Росатома — материалы поступают на переработку и будут использованы атомной энергетикой в будущем. Перевалка идёт через порт Амстердама и до недавнего времени Морской порт Петербурга. Владелец сухогруза «Михаил Дудин», который возит ОГФУ из Голландии в Россию, заверял «Фонтанку», что «по этому вопросу самый безопасный порт — порт Санкт-Петербург».
После вмешательства депутатов городского парламента, когда стало известно, что контейнеры с «урановыми хвостами» идут рядом с жилыми домами, перевалку перенесли в Усть-Лугу.
Всего в России накоплено более 1,2 млн тонн ОГФУ. Перевести эти материалы в менее опасное химическое состояние Росатом планирует к 2080 году. В середине июня 2020 года выяснилось, что контракты на ввоз радиоактивных отходов в России будут действовать как минимум до 2023 года.