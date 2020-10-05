Более пяти часов «зелёные» блокировали движение поезда с 600 тоннами «урановых хвостов» в немецком Мюнстере, после чего были задержаны полицией. Чтобы снять подвесившихся на пути следования железнодорожного состава экологов, правоохранителям пришлось тоже использовать альпинистское снаряжение.

Фото: Инициативная группа SOFA Фото: Инициативная группа SOFA Фото: Инициативная группа SOFA

При этом никаких последствий для двоих участников акции протеста против отправки обеднённого гексафторида урана с предприятия Urenco в городе Гронау в Российскую Федерацию не последовало. Активисты были отпущены из полиции без предъявления претензий и даже намёков на то, что они могут быть подвергнуты штрафам, или иному наказанию, рассказал «Фонтанке» их коллега, представитель движения SOFA (Sofortiger Atomausstieg — нем., Немедленный отказ от ядерной энергетики — рус.) Маттиас Айкоф.



«Полиция практически сразу отпустила активистов. Они поехали по домам. В прошлые разы никаких штрафов тоже не было (в ноябре 2019 года активисты блокировали поезд из Гронау недалеко от городка Метелен, тогда они провисели 7,5 часов. — Прим. Ред.). Вообще наши активисты висят над проездом поезда и прямого препятствия движению не создают. Активистка Сесиль Леконт, которая участвовала в акции сегодня, была оштрафована за подобную акцию лишь однажды на несколько тысяч евро (средства для выплаты штрафа были собраны через пожертвования. — Прим. Ред.). Но акция, за которую её штрафовали не была связана с транспортировками урановых хвостов в Россию», — рассказал Айкоф. Как правило, немецкие активисты, которые выступают против перевалки радиоактивных материалов в другие страны, рискуют быть отштрафованы, только если претензии возникают у владельца железнодорожных путей Deutsche Bahn за задержку поезда. Но даже в случае получения повестки в суд активисты избегают ответственности, поскольку имеют качественное юридическое сопровождение, отметил «Фонтанке» представитель российского «Гринпис» Рашид Алиммов.

«Этот вопрос лежит не в плоскости логики, а в плоскости этики. В данной ситуации граждане Германии руководствуются вещами, связанными с простым для них принципом. Отходы должны утилизироваться там, где они образовались. Для Германии это отходы. Этот этический момент властям в России, возможно, сложно понять на данном этапе развития страны», — комментировал поведение немецких экологов руководитель энергетической программы Greenpeace в России Владимир Чупров. Официальная позиция Росатома — материалы поступают на переработку и будут использованы атомной энергетикой в будущем. Перевалка идёт через порт Амстердама и до недавнего времени Морской порт Петербурга. Владелец сухогруза «Михаил Дудин», который возит ОГФУ из Голландии в Россию, заверял «Фонтанку», что «по этому вопросу самый безопасный порт — порт Санкт-Петербург». После вмешательства депутатов городского парламента, когда стало известно, что контейнеры с «урановыми хвостами» идут рядом с жилыми домами, перевалку перенесли в Усть-Лугу.