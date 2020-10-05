Музыканты из Италии, Германии, США, Франции, Великобритании и других стран выступят на фестивале электронной музыки «Термен-Фест», который будет транслировать «Фонтанка» вечерами 8 и 9 октября.



Хедлайнерами станут диджей Джайлс Петерсон из Великобритании, французский саунд-дизайнер Николас Канот, Райан Ингебристен из США и российская электропоп-группа Tesla Boy.



Из иностранных участников ожидаются итальянские музыканты Elio Martusciello и Giulio Aldinucci, BRAUN и Maarja Nuut & Ruum из Эстонии, американцы Gabriel McDerment, Marla Goodman и Modality, израильтянин Mark Eliyahu, Stress_TN из Латвии и Carolina Eyck из Германии.

