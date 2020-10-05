Стали известны все участники первого онлайн-фестиваля электронной музыки «Термен-Фест»
Музыканты из Италии, Германии, США, Франции, Великобритании и других стран выступят на фестивале электронной музыки «Термен-Фест», который будет транслировать «Фонтанка» вечерами 8 и 9 октября.
Хедлайнерами станут диджей Джайлс Петерсон из Великобритании, французский саунд-дизайнер Николас Канот, Райан Ингебристен из США и российская электропоп-группа Tesla Boy.
Из иностранных участников ожидаются итальянские музыканты Elio Martusciello и Giulio Aldinucci, BRAUN и Maarja Nuut & Ruum из Эстонии, американцы Gabriel McDerment, Marla Goodman и Modality, израильтянин Mark Eliyahu, Stress_TN из Латвии и Carolina Eyck из Германии.
В «российской» части программы — выступления петербургского музыканта Дмитрия Гуровича, композитора Лидии Кавиной, медиахудожника Aндрея Свибовича и музыканта TÆT, занимающегося экспериментальной электроникой. Также будут играть Antethic, Grigory Gromov, Man As Island и SPTNK.
Выступления пройдут онлайн, а музыку дополнят видеодекорации. Диджитал-художник будет менять пространство вокруг артистов и задействовать виртуальную реальность. Съёмки заранее провели на фоне LED-экранов, а картинкой управлял Тимур Нургалиев. В режиме реального времени каждое выступление также дополнят графикой.
«Термен-Фест» пройдёт 8 и 9 октября в 19.00 на сайте «tv.fontanka.ru» и в группе «ВКонтакте». (12+) Фестиваль получил такое название в честь 100-летия со дня изобретения терменвокса. Этот инструмент придумал петербуржец Лев Термен, звуки появляются за счёт того, что исполнитель меняет положение рук между двумя антеннами в электромагнитном поле. Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре.