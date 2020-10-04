С начала эскалации карабахского конфликта с азербайджанской стороны больше сотни раненых и два десятка погибших

24 гражданина Азербайджана погибли за последние несколько дней, когда в Нагорном Карабахе возобновились обстрелы. Против главы непризнанной территории возбудили 15 уголовных дел.



Данные приводит прокуратура Азербайджана 4 октября. Там сообщили о 111 раненых и 24 погибших. 32 человека пострадали сегодня, после обстрела Гянджи.



Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в Азербайджане попал под уголовное преследование сразу по 15 делам. Ранее сообщалось, что Арутюнян якобы тяжело ранен. Его представители это опровергли.