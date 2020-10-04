С начала эскалации карабахского конфликта с азербайджанской стороны больше сотни раненых и два десятка погибших
24 гражданина Азербайджана погибли за последние несколько дней, когда в Нагорном Карабахе возобновились обстрелы. Против главы непризнанной территории возбудили 15 уголовных дел.
Данные приводит прокуратура Азербайджана 4 октября. Там сообщили о 111 раненых и 24 погибших. 32 человека пострадали сегодня, после обстрела Гянджи.
Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в Азербайджане попал под уголовное преследование сразу по 15 делам. Ранее сообщалось, что Арутюнян якобы тяжело ранен. Его представители это опровергли.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.