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04.10.2020 13:52
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Азербайджан: Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ранен. Его сторонники опровергают заявление

Тяжелое ранение получил лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики 4 октября, утверждают в Баку. Пресс-секретарь Арутюняна это опровергает.

По заявлению на брифинге в военно-информационном центре помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, главу Карабаха ранили «в результате точного удара азербайджанской армии». Отмечается, что травмы тяжелые.

Пресс-секретарь президента непризнанной НКР практически сразу опроверг заявления о ранении Арутюняна.

На том же брифинге Гаджиев заявил, что армянская сторона при обстреле азербайджанского города Гянджа использовала реактивные системы залпового огня «Смерч». Баку намерен уничтожать военные цели, из которых ведется обстрел населенных пунктов, непосредственно в Армении.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
где шутки мартиросяна, галустяна и петросяна?
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