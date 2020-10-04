За сутки в России зафиксированы 107 коронавирусных смертей. Четверть приходится на Петербург

В Петербурге за последние сутки зарегистрировано 25 случаев смерти от коронавируса. Всего по стране скончались 107 пациентов с COVID-19.



Общая статистика для Петербурга с начала пандемии — 3059 смертей. За сутки из больниц выписали 196 человек, 25 инфекцию не пережили. Всего в России из больниц поехали домой 3284 человека, 107 умерли. Количество смертей с начала пандемии в стране — 21358.

3 октября выяснилось, что при сохранении нынешнего темпа распространения болезни и числа госпитализаций коечный фонд в Петербурге исчерпается за три-четыре дня.

