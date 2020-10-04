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04.10.2020 11:12
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За сутки в России зафиксированы 107 коронавирусных смертей. Четверть приходится на Петербург

В Петербурге за последние сутки зарегистрировано 25 случаев смерти от коронавируса. Всего по стране скончались 107 пациентов с COVID-19.

Общая статистика для Петербурга с начала пандемии — 3059 смертей. За сутки из больниц выписали 196 человек, 25 инфекцию не пережили. Всего в России из больниц поехали домой 3284 человека, 107 умерли. Количество смертей с начала пандемии в стране — 21358.

3 октября выяснилось, что при сохранении нынешнего темпа распространения болезни и числа госпитализаций коечный фонд в Петербурге исчерпается за три-четыре дня.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский анонсировал следующий за этой осенью всплеск коронавируса будущей весной, однако он будет слабее, чем «первая» и «вторая» волны.

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Комментарии (13)

263768501
Опять нас закроют по домам в масках и перчатках. Ох, когда-же кончится этот кошмар.
kuk-vasyusha
В дтп наверное больше погибло
Wuhan Proletarian
Вот тебе, бабушка, и вторая волна гибельного поветрия.
Боже, пропал дом... Что будет с паровым отоплением? (с)
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