Россиянин погиб во время отдыха в Турции. Его придавило окном

Долгожданный отпуск на средиземноморском побережье закончился трагедией для семьи из поселка Камские Поляны Республики Татарстан. Главу семейства придавило неисправным окном.

Трагическую историю 1 октября опубликовало издание «НТР 24». По словам дочери погибшего, она и ее родители отправились на отдых в Турцию, где заселились в отель. В один из вечеров они с матерью ненадолго отлучились, а когда вернулись, то обнаружили мертвым 58-летнего главу семейства.

Семья проживала в номере с мансардой, где было установлено автоматическое окно, которое, как полагает дочь погибшего, в какой-то момент опустилось и зажало ее отца. «Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», — рассказала она. По ее словам, его тело будет отправлено в Россию отдельным рейсом за счет страховой компании. Они вместе с матерью полетит домой другим.