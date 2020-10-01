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01.10.2020 23:13
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Россиянин погиб во время отдыха в Турции. Его придавило окном

Долгожданный отпуск на средиземноморском побережье закончился трагедией для семьи из поселка Камские Поляны Республики Татарстан. Главу семейства придавило неисправным окном.

Трагическую историю 1 октября опубликовало издание «НТР 24». По словам дочери погибшего, она и ее родители отправились на отдых в Турцию, где заселились в отель. В один из вечеров они с матерью ненадолго отлучились, а когда вернулись, то обнаружили мертвым 58-летнего главу семейства.

Семья проживала в номере с мансардой, где было установлено автоматическое окно, которое, как полагает дочь погибшего, в какой-то момент опустилось и зажало ее отца. «Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», — рассказала она. По ее словам, его тело будет отправлено в Россию отдельным рейсом за счет страховой компании. Они вместе с матерью полетит домой другим.

Турецкие специалисты провели вскрытие. Однако его результаты будут готовы только через полгода. Родственники погибшего хотят сделать повторное уже в России, но опасаются, что оно не покажет истинную причину смерти, так как перед транспортировкой тело забальзамируют.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья. Женщине было 65 лет. Несколькими днями ранее в аварии с участием туристического автобуса пострадали 11 пассажиров из РФ.

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Комментарии (6)

Samal_
отдых в Турции дешевле ©
Капитан Очевидность2
И чё им дома не сидится? Особенно сейчас? Обязательно надо за этим олинклюзивом в эту вонючую турцию тащиться.
Yksy
Значит и правда там много народу.
Раз такая статистика по пострадавшим.
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