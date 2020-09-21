Туристка из России погибла в Турции. Женщину не заметил водитель микроавтобуса

Туристка из России погибла в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья. Женщине было 65 лет, пишет 21 сентября издание Milliyet.



По данным издания, водитель не заметил женщину, когда сдавал назад. Туристка стояла спиной и также видела микроавтобус. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Женщину опознали с помощью браслета отеля, который был на руке.



Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Полиция задержала водителя микроавтобуса.



Ранее на юге Турции в районе Аланьи в аварии с туристическим автобусом пострадали 11 россиян.

