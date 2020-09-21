FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 07:07
0
Печать

Туристка из России погибла в Турции. Женщину не заметил водитель микроавтобуса

Туристка из России погибла в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья. Женщине было 65 лет, пишет 21 сентября издание Milliyet.

По данным издания, водитель не заметил женщину, когда сдавал назад. Туристка стояла спиной и также видела микроавтобус. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Женщину опознали с помощью браслета отеля, который был на руке.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Полиция задержала водителя микроавтобуса.

Ранее на юге Турции в районе Аланьи в аварии с туристическим автобусом пострадали 11 россиян.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний