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18.09.2020 16:57
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Генконсульство: В ДТП с туристическими автобусами в Турции пострадали 11 россиян

Фото: Сергей Панин / E1.RU

Число пострадавших в аварии с туристическими автобусами, произошедшей 18 сентября на горной дороге в Турции, возросло. По уточненным данным, травмы получили по меньшей мере 11 туристов из России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье, ДТП случилось около 13 часов в районе Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали 14 россиян, не справился с управлением, и машина опрокинулась набок.

В результате аварии пострадали 11 граждан России. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницы. «У одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных более легкие травмы», — сказал собеседник агентства.

Одним из участников ДТП стал корреспондент екатеринбургского новостного портала E1.RU. По его словам, на горной дороге в их микроавтобус въехал другой автобус с туристами, следовавший сзади. Столкновение было несерьезным, но когда они снова начали движение, то увидели, как второй автобус врезался в дерево и завалился набок.

Фото: Сергей Панин / E1.RU

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