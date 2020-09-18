Генконсульство: В ДТП с туристическими автобусами в Турции пострадали 11 россиян

Число пострадавших в аварии с туристическими автобусами, произошедшей 18 сентября на горной дороге в Турции, возросло. По уточненным данным, травмы получили по меньшей мере 11 туристов из России.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье, ДТП случилось около 13 часов в районе Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором ехали 14 россиян, не справился с управлением, и машина опрокинулась набок.

В результате аварии пострадали 11 граждан России. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницы. «У одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных более легкие травмы», — сказал собеседник агентства.