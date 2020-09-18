Как передает портал E1.RU , корреспондент которого оказался пассажиром одного из столкнувшихся автобусов, ДТП произошло во время автобусной прогулки по горам в районе Алании 18 сентября около 12:45 по местному времени. По словам журналиста, туристы приобрели экскурсию от оператора Pegas Touristik, которая предполагала купание, лодочную прогулку, катание по горам и рыбалку с ужином. Однако осуществить удалось только первый пункт.

Два туристических автобуса попали в ДТП на горной дороге в Турции. Один из них опрокинулся. Сообщается о семи пострадавших туристах, приехавших на отдых из России.

Когда они следовали к одному из пунктов маршрута, на спуске вдоль горного обрыва в их микроавтобус сзади въехал другой транспорт с туристами. Удар был несильный, и после заминки автобус продолжил движение, но спустя 3 минуты они увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, и то упало на него. От столкновения с деревом автобус опрокинулся набок. «Позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались сиденья», — отмечает корреспондент издания. В результате пострадали 7 человек, в Турцию они приехали отдыхать из Москвы и Подмосковья, пишет E1.

«Водитель, который повез раненых, заблудился в горах и еле-еле вывез людей в лагерь. Их только через два часа забрала скорая помощь. У одной женщины сломана рука, у молодого человека поврежден позвоночник, у другого сломан нос. Еще одна туристка получила сильные ушибы головы, плеча и ноги, еще одна девушка разбила голову», — сообщил корреспондент издания.

Известно, что в группе были граждане России и Украины, среди россиян в этой группе были также жители Пермского края, они ехали в другом автобусе.