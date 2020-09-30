Эта музыка будет вечной. Как выглядит Консерватория изнутри спустя 6 лет после начала ремонта
Вице-премьера Дмитрия Чернышенко ждут с визитом в здании петербургской Консерватории на Театральной площади. Компанию ему должен составить губернатор Александр Беглов. «Фонтанка» тоже ждет и предлагает полюбоваться — что же будут инспектировать высокие гости.
Выступая перед сенаторами 23 сентября, президент Владимир Путин призвал чиновников довести до конца затянувшийся ремонт здания Консерватории на Театральной. За день до этого Следственный комитет задержал руководство одного из предыдущих подрядчиков — компании «Меандр» — в рамках дела о мошенничестве, последовали аресты.
Ремонт здания Консерватории был начат в 2014 году. Первыми подрядчиками были ЗАО «СтройФасад» и АО «БалтСтрой». В 2017–2018 годах контракты с ними были расторгнуты. Неотработанные авансы ЗАО «БалтСтрой» были возращены в бюджет, неотработанный аванс АО «СтройФасад» включен в реестр кредиторов. В 2017 году к работам приступило ООО «Меандр». В 2019 году контракт был также расторгнут, заказчик — Северо-Западная дирекция Минкульта — требовал неотработанный аванс в судебном порядке.
По утверждению СЗД, она планирует в ближайшее время объявить конкурс на противоаварийные мероприятия. Однако направить полноценный проект реставрации в Главгосэкспертизу предполагается только в конце 2021 года.