Керченская паромная переправа прекратила работу и сократит сотрудников
Керченская паромная переправа закрывается после 66 лет работы. Все сотрудники идут под сокращение, сообщил оператор переправы «АнРуссТранс».
«28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», — пояснил 29 сентября агентству «Крыминформ» генеральный директор компании Василий Анненков.
По его словам, после открытия Крымского моста переправа в основном использовалась для перевозки вагонов, однако спрос пропал после открытия железнодорожной части моста в декабре 2019 года. «Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов», — сказал Анненков. Работу потеряют около 300 человек.
Строительство Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, началось в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018-го в присутствии президента России Владимира Путина. Новый мост — самый протяжённый в России, его длина составляет 19 километров. Стоимость Крымского моста — 227,9 млрд руб., подрядчик проекта получил контракт на 222,4 млрд руб. В качестве генподрядчика выступает ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Компания была выбрана без конкурса из-за отсутствия конкурентов.