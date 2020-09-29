FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 12:23
1
Печать

Керченская паромная переправа прекратила работу и сократит сотрудников

Керченская паромная переправа закрывается после 66 лет работы. Все сотрудники идут под сокращение, сообщил оператор переправы «АнРуссТранс».

«28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», — пояснил 29 сентября агентству «Крыминформ» генеральный директор компании Василий Анненков.

По его словам, после открытия Крымского моста переправа в основном использовалась для перевозки вагонов, однако спрос пропал после открытия железнодорожной части моста в декабре 2019 года. «Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов», — сказал Анненков. Работу потеряют около 300 человек.

Строительство Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, началось в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018-го в присутствии президента России Владимира Путина. Новый мост — самый протяжённый в России, его длина составляет 19 километров. Стоимость Крымского моста — 227,9 млрд руб., подрядчик проекта получил контракт на 222,4 млрд руб. В качестве генподрядчика выступает ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Компания была выбрана без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

tai
с 2014 и до появления моста ставки на эту паромную переправу были атомные, так что отбили все затраты на десятилетия вперед
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний