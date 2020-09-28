В Нагорном Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила самолет ВВС Азербайджана. Об этом 28 сентября в эфире Общественного телевидения Армении заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолёт ВВС Азербайджана», — рассказал он. Больше никаких подробностей Погосян не сообщил.
Ранее представители властей НКР сообщили, что за два дня боев убито 48 карабахских военных, больше 200 получили ранения. Армения ограничила выезд мужчин призывного возраста из страны и сообщила о широкомасштабном наступлении Азербайджана на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
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