В Карабахе сообщили о гибели почти 50 военных с начала обострения конфликта

За два дня боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе убито 48 карабахских военных, больше 200 получили ранения. Об этом заявил заместитель министра обороны непризнанной республики Артур Саркисян.

«По предварительным данным, подразделения Армии обороны потеряли 48 человек. Свыше 200 ранены» - сказал он во время трансляции информационного штаба НКР в Facebook 28 сентября.

При этом, отметил Саркисян, интенсивность обстрелов на линии соприкосновения не уменьшается.

Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян оценил число раненых в армянской армии в 100-120 человек за два дня, хотя днём ранее его ведомство тоже говорило о сотне. Ованнисян объяснил это тем, что часть легко раненых накануне солдат вернулась в строй, отмечает BBC.