В Карабахе сообщили о гибели почти 50 военных с начала обострения конфликта
За два дня боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе убито 48 карабахских военных, больше 200 получили ранения. Об этом заявил заместитель министра обороны непризнанной республики Артур Саркисян.
«По предварительным данным, подразделения Армии обороны потеряли 48 человек. Свыше 200 ранены» - сказал он во время трансляции информационного штаба НКР в Facebook 28 сентября.
При этом, отметил Саркисян, интенсивность обстрелов на линии соприкосновения не уменьшается.
Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян оценил число раненых в армянской армии в 100-120 человек за два дня, хотя днём ранее его ведомство тоже говорило о сотне. Ованнисян объяснил это тем, что часть легко раненых накануне солдат вернулась в строй, отмечает BBC.
Азербайджан пока не представил официальные данные о погибших и раненых со своей стороны.
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Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.