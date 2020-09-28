Армения ограничила выезд мужчин из страны

Армения запретила своим гражданам-мужчинам выезжать за пределы страны без разрешения военкомата. Об этом 28 сентября сообщает Sputnik «Армения» со ссылкой на комитет гражданской авиации.

Ограничение касается мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Чтобы покинуть страну, необходимо письменное одобрение территориального военкомата.

Ранее призывной возраст подняли до 55 лет.



Между тем, официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян отчитался о ходе боевых действий. Он сообщил, что ВС Азербайджана вечером 28 сентября начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.