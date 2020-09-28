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28.09.2020 20:56
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Армения ограничила выезд мужчин из страны

Армения запретила своим гражданам-мужчинам выезжать за пределы страны без разрешения военкомата. Об этом 28 сентября сообщает Sputnik «Армения» со ссылкой на комитет гражданской авиации.

Ограничение касается мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Чтобы покинуть страну, необходимо письменное одобрение территориального военкомата.

Ранее призывной возраст подняли до 55 лет.

Между тем, официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян отчитался о ходе боевых действий. Он сообщил, что ВС Азербайджана вечером 28 сентября начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

«На данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито свыше 370 военнослужащих. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество раненых средней тяжести и тяжелораненых солдат составляет 35%», — написал он в Facebook.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Родственница, эвакуированная в время войны в Тбилиси, рассказывала, что больше всего была потрясена толпами молодых, здоровых мужчин на улицах.
Вангую, что армяне не уступают грузинам в плане "пролить кровь" за Родину.
baddancer
Эльман Пашаев и Гасан Гусейнов уже выдвинулись на передовую?
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