Светлана Алексиевич уехала в Германию. Последний оставшийся на свободе член Координационного совета белорусской оппозиции покинул страну

Нобелевский лауреат и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич покинула страну.



«Она поехала [в Германию] по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», — рассказала 28 сентября помощница писательницы в комментарии tut.by.



По ее словам, отъезд нобелевского лауреата не связан с уголовным делом против координационного совета. При этом она отметила, что Алексиевич вернется в страну в зависимости «от того, как здесь будут развиваться события». У писательницы запланирована книжная ярмарка в Швеции и вручение награды в Италии.

