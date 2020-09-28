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28.09.2020 14:14
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Светлана Алексиевич уехала в Германию. Последний оставшийся на свободе член Координационного совета белорусской оппозиции покинул страну

Нобелевский лауреат и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич покинула страну.

«Она поехала [в Германию] по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», — рассказала 28 сентября помощница писательницы в комментарии tut.by.

По ее словам, отъезд нобелевского лауреата не связан с уголовным делом против координационного совета. При этом она отметила, что Алексиевич вернется в страну в зависимости «от того, как здесь будут развиваться события». У писательницы запланирована книжная ярмарка в Швеции и вручение награды в Италии.

Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил целью обеспечить мирную передачу власти в республике, был создан 19 августа. На следующий день генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» в отношении членов нового органа. Алексиевич уже вызывали в СК республики, где она решила не свидетельствовать против себя.

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Комментарии (10)

wasya
еще одна смазала лыжи
Вотоночё
Арканар
Виктор Кочуров
Псевдописателка с псевдопремией свалила от псевдореволюции в псевдосвободную псевдонезависимую, но реально сытую страну. Пошла вон.
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