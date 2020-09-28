Светлана Алексиевич уехала в Германию. Последний оставшийся на свободе член Координационного совета белорусской оппозиции покинул страну
Нобелевский лауреат и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич покинула страну.
«Она поехала [в Германию] по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», — рассказала 28 сентября помощница писательницы в комментарии tut.by.
По ее словам, отъезд нобелевского лауреата не связан с уголовным делом против координационного совета. При этом она отметила, что Алексиевич вернется в страну в зависимости «от того, как здесь будут развиваться события». У писательницы запланирована книжная ярмарка в Швеции и вручение награды в Италии.
Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил целью обеспечить мирную передачу власти в республике, был создан 19 августа. На следующий день генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» в отношении членов нового органа. Алексиевич уже вызывали в СК республики, где она решила не свидетельствовать против себя.