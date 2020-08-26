«Не считаю, что наши действия были незаконными». Алексиевич решила не свидетельствовать против себя на допросе в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая вошла в президиум Координационного совета оппозиции, решила воспользоваться своим правом не свидетельствовать против себя.



«Я воспользовалась своими правами — я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия [в Координационном совете] были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет», — цитирует 26 августа заявление Алексиевич издание tut.by.



По ее словам, следователи были «очень лояльны», а она остается в статусе свидетеля. Подписку о неразглашении у нее не взяли. Допрос длился 40 минут.

