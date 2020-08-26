FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 15:42
0
Печать

«Не считаю, что наши действия были незаконными». Алексиевич решила не свидетельствовать против себя на допросе в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая вошла в президиум Координационного совета оппозиции, решила воспользоваться своим правом не свидетельствовать против себя.

«Я воспользовалась своими правами — я не обязана свидетельствовать против себя, и я не считаю, что наши действия [в Координационном совете] были незаконными и что я в чем-то виновата. Я так и сказала, что никаких оснований судить нас, судить меня нет», — цитирует 26 августа заявление Алексиевич издание tut.by.

По ее словам, следователи были «очень лояльны», а она остается в статусе свидетеля. Подписку о неразглашении у нее не взяли. Допрос длился 40 минут.

Координационный совет оппозиции Белоруссии, который поставил целью обеспечить мирную передачу власти в республике, был создан 19 августа. На следующий день генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье УК «Захват власти» в отношении членов нового органа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний