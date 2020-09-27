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27.09.2020 22:21
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В Воронежской области бушуют лесные пожары. С огнём борются спасатели трёх регионов

Под Воронежем горят леса. По данным регионального МЧС, площадь пожаров превышает 70 га. Усугубляет ситуацию порывистый ветер.

«На помощь в Воронежскую область идёт аэромобильная группировка липецкого регионального управления МЧС России, уже направлен первый эшелон (25 человек, 4 единицы техники). Кроме того, выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС России (50 человек и 10 единиц техники)», — сообщили в ведомстве вечером 27 сентября.

Три крупных лесных пожара бушуют в посёлке Новоподклетное (5 га), городе Борисоглебск (10 га) и посёлке Медовка (50 га).

Планируется, что к тушению привлекут также еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Комментарии (2)

hal9000
Чет как то жестко стали цензурничать..коменты трут по адски..нельзя даже выпимши напечатать ченить злободневное..про армению например с азербайджаном..тока про белорусов..а они уже достали..
Александр Смуров
Человек выделился из животного мира способностью добыть, хранить и управлять огнём.
В Воронежской области озверение...
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