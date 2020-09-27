В Воронежской области бушуют лесные пожары. С огнём борются спасатели трёх регионов
Под Воронежем горят леса. По данным регионального МЧС, площадь пожаров превышает 70 га. Усугубляет ситуацию порывистый ветер.
«На помощь в Воронежскую область идёт аэромобильная группировка липецкого регионального управления МЧС России, уже направлен первый эшелон (25 человек, 4 единицы техники). Кроме того, выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС России (50 человек и 10 единиц техники)», — сообщили в ведомстве вечером 27 сентября.
Воронеж в кольце огня! На помощь едут пожарные из других регионов— Varvara (@varv25) September 27, 2020
Пожарная обстановка с каждым часом ухудшается pic.twitter.com/w3E6HOPymn
Три крупных лесных пожара бушуют в посёлке Новоподклетное (5 га), городе Борисоглебск (10 га) и посёлке Медовка (50 га).
Планируется, что к тушению привлекут также еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.
Надеюсь, что до города не дойдёт pic.twitter.com/fAR3dU9yL4— Павел Чаадаев (@paulchaadaev) September 27, 2020
По предварительным данным, пострадавших нет.