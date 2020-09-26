FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
26.09.2020 13:35
5
Печать

Опубликовано видео крушения Ан-26 под Харьковом

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко поделился кадрами крушения военного самолёта Ан-26, которое произошло накануне в Харьковской области.

На опубликованном им в Facebook видео запечатлены последние секунды полета. Их зафиксировала камера наблюдения в городе Чугуев. Авиакатастрофа произошла в двух километрах от него.

На видео виден свет, и закадровый голос говорит, что это самолёт включил огни перед приземлением. Но потом Ан-26 резко уходит вправо и вскоре в темноте вспыхивает при падении.

Авиакатастрофа произошла 25 сентября. Во время осуществления плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет АН-26, который совершал посадку на аэродром воинской части в Чугуеве. На борту самолета находилось 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 военнослужащих воинской части. Число погибших 26 сентября выросло до 26. Зеленский объявил траур в стране. Следствие рассматривает 4 версии: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение экипажем своих служебных обязанностей; ненадлежащее исполнение обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Александр Смуров
https://www.youtube.com/watch?v=Ar4xmYbwmqY
hal9000
Какого года этот Ан..там наверно уже на лету детали отваливались..но командование решило ,что еще полетает..а выделенный бюджет на мерседесы разошелся...)..в Армии ничего не меняется как тащили так и тащут..а потом это ворье увольняется и на гражданку идет учит молодеж разворовывать и растаскивать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний