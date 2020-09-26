Опубликовано видео крушения Ан-26 под Харьковом
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко поделился кадрами крушения военного самолёта Ан-26, которое произошло накануне в Харьковской области.
На опубликованном им в Facebook видео запечатлены последние секунды полета. Их зафиксировала камера наблюдения в городе Чугуев. Авиакатастрофа произошла в двух километрах от него.
На видео виден свет, и закадровый голос говорит, что это самолёт включил огни перед приземлением. Но потом Ан-26 резко уходит вправо и вскоре в темноте вспыхивает при падении.
Авиакатастрофа произошла 25 сентября. Во время осуществления плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет АН-26, который совершал посадку на аэродром воинской части в Чугуеве. На борту самолета находилось 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 военнослужащих воинской части. Число погибших 26 сентября выросло до 26. Зеленский объявил траур в стране. Следствие рассматривает 4 версии: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение экипажем своих служебных обязанностей; ненадлежащее исполнение обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.