На опубликованном им в Facebook видео запечатлены последние секунды полета. Их зафиксировала камера наблюдения в городе Чугуев. Авиакатастрофа произошла в двух километрах от него.

На видео виден свет, и закадровый голос говорит, что это самолёт включил огни перед приземлением. Но потом Ан-26 резко уходит вправо и вскоре в темноте вспыхивает при падении.