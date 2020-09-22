«Да, я ему вмазал». Десять лет спустя «жемчужный» прапорщик вернулся к публике
В Красногвардейском райсуде Петербурга 22 сентября прошел процесс над 45-летним Вадимом Бойко, обвиняемым в нападении на полицейского. Слушатели увидели такого же уверенного в себе «жемчужного» прапорщика, как и десять лет назад.
«Да, я ему вмазал», — гордо ответил Бойко на вопрос, правда ли он ударил сотрудника МВД.
Обвиняемый по 318-й статье УК «Насилие в отношении представителя власти» пытался шутить и вел себя, как показалось слушателям, вызывающе. Залихватский образ дополнял свежий синяк под правым глазом. Вероятно, это след уличной драки, после которой Бойко доставили в 13-й отдел полиции, где он схлестнулся с помощником оперативного дежурного.
Следственный комитет еще вчера, 21 сентября, настаивал на отправке «жемчужного» в СИЗО, но сегодня передумал и попросил домашний арест. Суд согласился и избрал эту меру пресечения на два месяца, с возможностью часовой прогулки каждый день.
В июле 2010 года при разгоне митинга у Гостиного двора прапорщик милиции Вадим Бойко с криком «Хорьки, кому еще?» подошел к мирно стоявшему петербуржцу, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу. Бойко назвали «жемчужным» прапорщиком за характерный браслет на запястье.