Следствие просит арестовать «жемчужного» прапорщика за нападение на полицейского

В ГСУ СК Петербурга уточнили, что заседание по избранию меры пресечения планируется провести во вторник, 22 сентября. Подробности дела в Следственном комитете решили не сообщать.

Материалы на арест Бойко поступили в Красногвардейский районный суд, следует из картотеки ГАС «Правосудие». Эту информацию «Фонтанке» 21 сентября подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге суд изберет меру пресечения «жемчужному» прапорщику Вадиму Бойко после избиения полицейского в дежурной части. Следствие просит заключить 45-летнего подозреваемого под стражу.

По данным «Фонтанки», Вадима Бойко задержали поздним вечером 19 сентября. Статья 91 УПК не допускает без санкции суда лишать подозреваемого свободы на срок более 48 часов.

По версии следствия, днем 18 сентября доставленный после уличной драки в 13-й отдел полиции Бойко избил помощника оперативного дежурного, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти. На «жемчужного» прапорщика составили административный протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» за уличную драку и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Бывший сотрудник МВД получил прозвище «жемужчного» прапорщика за характерный браслет на запястье. В июле 2010 года он играл первую скрипку при жестком разгоне митингующих у Гостиного двора. Бойко принадлежит фраза «Хорьки, кому еще?». По делу о превышении полномочий он получил условный срок. В 2013-м на Бойко возбудили еще одно уголовное дело — за стрельбу в чебуречной. Суд тоже ограничился условным наказанием.