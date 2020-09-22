Арбитр Данченков признан потерпевшим по делу об избиении Широковым
Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по делу об избиении на любительском матче, фигурантом которого является экс-футболист «Зенита» и игрок сборной России Роман Широков. Вскоре судья даст показания на допросе, сообщает ТАСС 22 сентября.
По словам Александра Островского, адвоката потерпевшего, защита Данченкова настаивает на возбуждении уголовного дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 и п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) или о покушении на убийство в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ходатайство будет направлено в СК и прокуратуру в ближайшие дни, добавил он.
Широков стал обвиняемым по делу об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» после конфликта на любительском футбольном матче с арбитром Никитой Данченковым. Инцидент произошёл 10 августа. Видео, на котором Роман Широков сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове, а судья лишь успевает закрыть голову рукой, подтверждает умысел на убийство, настаивает адвокат потерпевшего. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования.