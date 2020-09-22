FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
76.27р89.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 19:38
2
Печать

Арбитр Данченков признан потерпевшим по делу об избиении Широковым

Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по делу об избиении на любительском матче, фигурантом которого является экс-футболист «Зенита» и игрок сборной России Роман Широков. Вскоре судья даст показания на допросе, сообщает ТАСС 22 сентября.

По словам Александра Островского, адвоката потерпевшего, защита Данченкова настаивает на возбуждении уголовного дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 и п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) или о покушении на убийство в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ходатайство будет направлено в СК и прокуратуру в ближайшие дни, добавил он.

Широков стал обвиняемым по делу об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» после конфликта на любительском футбольном матче с арбитром Никитой Данченковым. Инцидент произошёл 10 августа. Видео, на котором Роман Широков сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове, а судья лишь успевает закрыть голову рукой, подтверждает умысел на убийство, настаивает адвокат потерпевшего. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Brevnault
Широков воплотил абстрактную мечту миллионов футбольных болельщиков. А так-то да, фулюган Роман Николаевич!
Avs7153
Ну хоть не "арбитр Данченков признан Широковым", и то хорошо...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний