Кормежка на каждом шагу, организованный трансфер, перевалочный пункт и отель, внимание от врачей и полиции, решение любой проблемы. Так в Финляндии выглядит эвакуация с получившего пробоину и севшего на мель парома. Впечатлениями о событиях воскресенья у Аландских островов с «Фонтанкой» 21 сентября поделился петербуржец Валерий, один из 16 водителей большегрузов, которые оказались на терпящем бедствие в Балтийском море лайнере компании Viking Line. Официальная версия не расходится со словами Валерия. Около часа дня 20 сентября Amorella носом задела дно фарватера, в образовавшуюся дыру между слоями обшивки начала затекать вода. Как между собой обсуждают водители, скорей всего капитан после этого из-за крена специально посадил судно на мель, чтобы оно не перевернулось, об этом накануне сообщали и финские СМИ.

«Сначала был толчок. Я был в каюте. Потом по трансляции на финском и шведском стали что-то говорить напряженным голосом. Я решил подняться на палубу, узнать что случилось. На палубе увидел, что есть крен корабля на левый борт, но паром плыл. Решил, что он просто поворачивает и пошел в каюту. Не успел дойти, как зазвучала сирена. Все пассажиры поднялись на верхнюю палубу и надели спасательные жилеты. Через 2–3 часа нас эвакуировали на катере. Во время ожидания предлагали чай, кофе, бутерброды и фрукты», — описывает петербуржец. После эвакуации на катерах береговой охраны, пассажиров на автобусах увезли в городок Мариехамн, где их встретили медики, полиция и местное МЧС. Сперва все разместились в школьном спортзале, там составляли списки пассажиров. Некоторые россияне оставили документы в машинах, к ним приехали переводчики и дипломаты. В школе тоже организовали перекус. «Все прошло на высшем уровне», — прокомментировал процесс эвакуации Валерий. Затем всех водителей, не только россиян, отвезли в отель. «Бесплатно. Двухместный номер на одного. Трёхразовое питание в ресторане. Сауна», — перечисляет Валерий.

Фото: читатель «Фонтанки» Валерий Фото: читатель «Фонтанки» Валерий Фото: читатель «Фонтанки» Валерий Фото: читатель «Фонтанки» Валерий Фото: читатель «Фонтанки» Валерий

Если внеплановый отдых хлопот не доставляет, то мысли о работе все же напрягают. Валерий, например, индивидуальный предприниматель и у его одна машина, которая сейчас стоит на грузовой палубе Amorella. Судно пока остается на отмели рядом с островом Ярсё. Когда паром отбуксируют в сухой док и разгрузят — неизвестно, не дают информацию и водителям. А между тем некоторые из них, как и Валерий, уже должны были двигаться в обратном направлении, разгрузившись и заново взяв груз под Стокгольмом. «Теперь я простаиваю, а кредиты никто не отменял», — отметил петербуржец. Некоторые его коллеги, рассказывает водитель, должны были ехать до Норвегии. Речи о какой-то компенсации от Viking Line пока не идет.

читатель «Фонтанки» Валерий