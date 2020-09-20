Любовавшихся лебедями с борта севшего на мель в Балтийском море лайнера эвакуировали на берег. Среди пассажиров 11 россиян

О том, что все пассажиры доставлены на берег, сообщает издание Yle. Отмечается, что все они целы и здоровы, большинство эвакуированных разместили в школе на Аландских островах. Всего на борту было 207 пассажиров, РИА Новости уточняет , что среди них 11 россиян. Они находятся в отеле в городе Мариехамн. Команда судна Amorella состоит из 74 человек, часть из нее также сошла на берег.

Операция по эвакуации с судна Amorella пассажиров завершилась спустя несколько часов подготовки. На берег среди 207 пассажиров высадились 11 граждан России.

Лайнер принадлежит компании Viking Line. Ее директор назвал причиной остановки тот факт, что в один из отсеков попала вода, после чего судно село на мель. Разлива нефти не произошло.



Судно под финским флагом шло из Турку в Стокгольм, остановку пришлось делать примерно на полпути, в половину первого дня. Ожидая эвакуации, пассажиры любовались лебедями и радовались хорошей погоде.

Это же судно садилось на мель у Аландских островов в декабре 2013 года. Полная вместимость лайнера — 2420 пассажиров. Он построен в 1988 году.

