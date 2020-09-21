Среди пассажиров севшего на мель у Аландских островов лайнера оказались 16 россиян. Это водители грузовиков
В Мариехамне после эвакуации с судна Amorella остаются 16 россиян. Они ждут, когда с борта спустят их автомобили.
О россиянах на судне 21 сентября рассказывает пресс-служба компании-владельца, Viking Line. Установлено, что лайнер в узком фарватере задел носовой подводной частью дно. Вода начала поступать в отсек между двумя слоями корпуса днища. Этот уровень находится ниже пассажирских кают и грузового отсека, где стоят автомобили.
Всего на борту было 207 пассажиров, оказалось, что 16 из них — россияне. Все они водители грузовых автомобилей и в настоящее время находятся в отеле в Мариехамне. Один из них рассказал, что эвакуация прошла спокойно, сам он проснулся только от сирены, толчка не ощутил. Другие водители также рассказали, что толчок, если и был, они восприняли его как большую волну. Сперва они ждали эвакуации на открытой палубе. Тем, кто забыл в каютах какие-то ценные вещи, разрешили за ними вернуться в сопровождении членов экипажа. На катера береговой охраны пассажиры пересаживались с грузовой палубы.
Сейчас состояние судна оценивается, работы провели водолазы. Amorella планируется поставить в сухой док, когда именно с борта спустят машины и багаж — пока неизвестно.
Судно под финским флагом шло из Турку в Стокгольм 20 сентября, остановку пришлось делать примерно на полпути. Пока шла эвакуация, пассажиры радовались хорошей погоде и наблюдали за лебедями.