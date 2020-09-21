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21.09.2020 13:36
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ВОЗ одобрила испытания полынного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения одобрила третью фазу клинических испытаний африканского лекарства растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.

Как сообщает 21 сентября РИА Новости, это традиционный напиток на основе полыни. Его эффективность при малярии доказана, а сейчас на Мадагаскаре и в некоторых других африканских странах он используется под названием COVID-Organics, или CVO. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать его, и ему навстречу пошли эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и комиссии по социальным вопросам Африканского союза. ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание. «Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта», — говорится в заявлении.

«Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства», — подчеркнул директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.

В мае этого года ВОЗ объявила, что будет рассматривать «традиционные методы лечения» коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний.

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Комментарии (9)

Pilat
В некоторых странах, за абсент сажают.
W Bons
если хорошенько разбавить полынь водкой
EveReady
Ну всё, сейчас в аптеках этой травы не станет )) Раньше ее только собачники покупали для профилактики от блох.
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