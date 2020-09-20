На Витебском пьяный взялся за нож. Сначала он ранил соседа, потом угрожал полиции

Совместное употребление алкоголя закончилось для одного из собутыльников ножевым ранением, для второго — пулей из табельного оружия. Разнимали соседей в Московском районе Петербурга вечером 20 сентября.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении 33-летнего жителя одного из домов по Витебскому проспекту. Выяснилось, что пострадавший пил с соседом, но разговор закончился ссорой. После того, как он несколько раз ударил приятеля ножом, мужчина заперся в своей квартире. Когда на место приехала полиция, угрозы посыпались и на них, нож все еще был в руках у нападавшего. Сотруднику пришлось стрелять. Мужчине была оказана медицинская помощь, состояние признано удовлетворительным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

