Оба ребенка, которые оказались в реанимации после купания в бассейне на Гашека, переведены в обычные палаты
Второму надышавшемуся хлором во время купания в бассейне спортклуба Fitness House ребенку стало лучше. Его перевели из реанимации в обычное отделение.
Данные о состоянии ребенка на 20 сентября передает комитет по здравоохранению Смольного. Еще один пострадавший переведен из интенсивной терапии накануне. Кроме двоих детей в тяжелом состоянии, пострадали еще шесть, всего в больницу попали пятеро. О выписке кого-то из них пока не сообщалось. Госпитализированы две восьмилетние девочки, два восьмилетних мальчика, еще одному подростку уже исполнилось 15 лет.
Несанкционированный выброса хлора произошел на дорожке в бассейне вечером 18 сентября. Роспотребнадзор потребовал временно закрыть клуб на улице Ярослава Гашека, которым по документам руководит индивидуальный предприниматель Фурсов А.В., документы переданы во Фрунзенский районный суд. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг.