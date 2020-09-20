Оба ребенка, которые оказались в реанимации после купания в бассейне на Гашека, переведены в обычные палаты

Второму надышавшемуся хлором во время купания в бассейне спортклуба Fitness House ребенку стало лучше. Его перевели из реанимации в обычное отделение.



Данные о состоянии ребенка на 20 сентября передает комитет по здравоохранению Смольного. Еще один пострадавший переведен из интенсивной терапии накануне. Кроме двоих детей в тяжелом состоянии, пострадали еще шесть, всего в больницу попали пятеро. О выписке кого-то из них пока не сообщалось. Госпитализированы две восьмилетние девочки, два восьмилетних мальчика, еще одному подростку уже исполнилось 15 лет.

