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20.09.2020 11:37
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Под Петербургом лось выскочил на дорогу прямо перед автомобилем. Сезон гона продолжается

Неподалеку от поселка Пижма в Гатчинском районе Ленобласти автомобилисту удалось заснять выскакивающего на дорогу лося. Видео опубликовано 20 сентября в группе «ВКонтакте» «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи уверяют, что автомобилист повел себя неправильно и ему просто повезло не столкнуться с животным. Водитель ушел на встречку, чтобы объехать лося, однако другие автомобилисты уверяют, что лучше было просто остановиться и подождать. Отметим, лоси сейчас постоянно выбегают на трассы из-за периода размножения, или гона. Недавно петербурженке удалось заснять даже бой двух лосей.

Гон, то есть период размножения, длится у лосей с конца августа примерно до начала октября. В это время быки становятся агрессивными, почти не едят и теряют примерно треть массы тела. В поисках невест они преодолевают десятки и сотни километров, издавая призывные звуки, напоминающие глухое мычание или стон.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Ахххаха Прочитал "Под Петербургом лось выскочил на дорогу прямо перед автомобилем. Сезон говна продолжается"

Чисто по Фрейду.... Вот что у меня в голове оказывается))))
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