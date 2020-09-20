Под Петербургом лось выскочил на дорогу прямо перед автомобилем. Сезон гона продолжается
Неподалеку от поселка Пижма в Гатчинском районе Ленобласти автомобилисту удалось заснять выскакивающего на дорогу лося. Видео опубликовано 20 сентября в группе «ВКонтакте» «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В комментариях пользователи уверяют, что автомобилист повел себя неправильно и ему просто повезло не столкнуться с животным. Водитель ушел на встречку, чтобы объехать лося, однако другие автомобилисты уверяют, что лучше было просто остановиться и подождать. Отметим, лоси сейчас постоянно выбегают на трассы из-за периода размножения, или гона. Недавно петербурженке удалось заснять даже бой двух лосей.
Гон, то есть период размножения, длится у лосей с конца августа примерно до начала октября. В это время быки становятся агрессивными, почти не едят и теряют примерно треть массы тела. В поисках невест они преодолевают десятки и сотни километров, издавая призывные звуки, напоминающие глухое мычание или стон.