Кадр из видео Елены на канале « Каждой твари по паре

Редкие кадры – бой двух лосей – сделала жительница Петербурга Елена из своей машины. Сейчас, во время гона, сохатые чаще обычного выходят на дороги и порой становятся жертвами ДТП. На этот раз все остались целы. Видео подписчицы Елены, снятое в районе посёлка Ириновка Всеволожского района, 18 сентября публикует канал «Каждой твари по паре» «ВКонтакте». Сначала перед машиной возник один лось. Она, как и следует делать, остановилась. А затем из кустов вышел второй самец, и они принялись драться. Елене пришлось «сбегать» от животных задним ходом. Когда лоси выяснили, кто сильнее, они скрылись в лесу, и Елена смогла уехать.

Гон, то есть период размножения, напомним, длится у лосей с конца августа примерно до начала октября. В это время быки становятся агрессивными, почти не едят и теряют примерно треть массы тела. В поисках невест они преодолевают десятки и сотни километров, издавая призывные звуки, напоминающие глухое мычание или стон. Рога у лосей имеют только самцы, размер и форма зависит от возраста и физического состояния животного. Каждую зиму лось сбрасывает свои рога, и вновь они начинают расти в конце весны – сначала мягкие и покрытые тонкой бархатистой кожицей. К концу лета рога отвердевают и становятся визитной карточкой лося-жениха, рассказывает автор канала Павел Глазков. Для заявления своих прав на территорию и привлечения самок самцы роют копытами в земле так называемые гонные ямы.

Встретив лосиху, бык примерно две недели бдительно охраняет её, не покидая ни на минуту, так как на неё постоянно претендуют другие самцы. Происходят драки, но, как правило, только между равными по силе лосями: молодые или слабые убегают сами. Кульминация двухнедельного ухаживания за невестой заканчивается спариванием, которое длится 2-3 секунды. После этого лось остается с лосихой ещё несколько дней и затем с чувством выполненного долга навсегда покидает самку и начинает искать новую невесту.