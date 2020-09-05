Лоси снова зашли в Петербург. В Приморском районе их видели по нескольким адресам.
В районе ЗСД гуляла пара животных, сообщает 5 сентября Алексей в паблике «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте». Один на Нижнем буферном пруду составил компанию рыбаку, рассказывает Елена в паблике «Приморский район».
А на пересечении улиц Авиаконструкторов и Долгоозерной лось вышел прямо на перекрёсток. Трамваю пришлось подождать, пока он освободит проезд.
Лоси в последнее время зачастили в Приморский район. Сейчас у них гон — период размножения, который продлится до конца октября. У животных повышается активность и пропадает осторожность, их начинает тянуть к длительным переходам.
При встрече с лосем человеку следует остановиться или уехать на низкой скорости. Приближаться к нему нельзя: испугавшись угрозы, он может напасть. Для автомобилистов повышается вероятность ДТП. Сегодня в такой аварии на трассе Петербург — Псков под Островом погибли четыре человека.