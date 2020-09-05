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05.09.2020 14:02
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Лоси в Петербурге паслись под ЗСД, «ловили рыбу» и мешали трамваям

Лоси снова зашли в Петербург. В Приморском районе их видели по нескольким адресам.

В районе ЗСД гуляла пара животных, сообщает 5 сентября Алексей в паблике «Соседи СПЧ Приморский район» «ВКонтакте». Один на Нижнем буферном пруду составил компанию рыбаку, рассказывает Елена в паблике «Приморский район».

Фото: Автор фото — подписчик vk.com/sosedi_kvartala Алексей
Скриншот из vk.com/pri_mor
Скриншот из vk.com/pri_mor
Скриншот из vk.com/pri_mor
Скриншот из vk.com/pri_mor

А на пересечении улиц Авиаконструкторов и Долгоозерной лось вышел прямо на перекрёсток. Трамваю пришлось подождать, пока он освободит проезд.

Лоси в последнее время зачастили в Приморский район. Сейчас у них гон — период размножения, который продлится до конца октября. У животных повышается активность и пропадает осторожность, их начинает тянуть к длительным переходам.

При встрече с лосем человеку следует остановиться или уехать на низкой скорости. Приближаться к нему нельзя: испугавшись угрозы, он может напасть. Для автомобилистов повышается вероятность ДТП. Сегодня в такой аварии на трассе Петербург — Псков под Островом погибли четыре человека.

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Комментарии (1)

Nafanka
Ну вы дальше город расширяйте, животных с насиженных мест только сгоняете, а когда "обратка" прилетает - ноете... Вокруг города ВСЕГДА были поля - буферная зона - нынешние "умники"её убрали - застроили, что ждём? Вот и получаем...
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