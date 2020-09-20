Смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова подтвердили в институте имени Щукина. «Ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки»
Ведущий «Русского лото», режиссер и преподаватель Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Об этом 20 сентября сообщили в Театральном институте имени Щукина.
«Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки», - гласит сообщение на сайте вуза.
Борисов заведовал кафедрой режиссуры в институте имени Щукина. Накануне телеканал РЕН ТВ сообщал о его гибели, источники издания говорили, что у ведущего диагностировали воспаление легких. Эту информацию опровергала его сестра. Михаила Борисова госпитализировали накануне прямо со съемочной площадки «Русского лото».
Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Прославился в качестве ведущего «Русского лото». Заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе, преподавал в школе Константина Райкина и в МГУ.