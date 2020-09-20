Ведущий «Русского лото», режиссер и преподаватель Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Об этом 20 сентября сообщили в Театральном институте имени Щукина.



«Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки», - гласит сообщение на сайте вуза.

