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20.09.2020 09:35
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Смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова подтвердили в институте имени Щукина. «Ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки»

Ведущий «Русского лото», режиссер и преподаватель Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Об этом 20 сентября сообщили в Театральном институте имени Щукина.

«Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки», - гласит сообщение на сайте вуза.

Михаил Борисов
Михаил БорисовФото: Театральный институт им. Щукина

Борисов заведовал кафедрой режиссуры в институте имени Щукина. Накануне телеканал РЕН ТВ сообщал о его гибели, источники издания говорили, что у ведущего диагностировали воспаление легких. Эту информацию опровергала его сестра. Михаила Борисова госпитализировали накануне прямо со съемочной площадки «Русского лото».

Михаил Борисов
Михаил БорисовФото: Театральный институт им. Щукина

Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Прославился в качестве ведущего «Русского лото». Заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе, преподавал в школе Константина Райкина и в МГУ.

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Комментарии (7)

Teo Piter
О покойниках либо либо. Я промолчу...
michailPotapov
играл раз 10 выйграл рублей 300 ))
michailPotapov
Коронавирус мутировал скрутил человека за минуты!
наследники аплодируют
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