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19.09.2020 17:54
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Политологу Соловью нашли административное дело. «Офицер сказал, что «как-то доказательств нет»

Валерия Соловья отпустили из отдела полиции после задержания в центре Москвы. Как пишет 19 сентября «МБХ медиа», политологу вручили обязательство о явке для составления протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).

«Пытались сказать, что [задержали] за несанкционированное мероприятие. Но посмотрим, что будет в протоколе. По крайней мере офицер, который там был, сказал, что „как-то доказательств нет“», — заявил изданию Соловей.

Политолога задержали после акции «День перемен» (изначально сообщалось, что она называется «Цепь солидарности», однако речь шла о формате акции) в центре Москвы. Акция была посвящена солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске, а также с Алексеем Навальным и политзаключенными. Участники без плакатом и лозунгов прошли по Тверскому бульвару.

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