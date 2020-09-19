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19.09.2020 16:09
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Известного политолога Валерия Соловья задержали в Москве после акции «Цепь солидарности»

На Пушкинской площади в Москве после акции «Цепь солидарности» полицейские задержали известного политолога Валерия Соловья. Об этом он сам 19 сентября сообщил «МБХ медиа».

По его словам, он уже шел в сторону метро, когда неожиданно подъехала машина полиции. Его без объяснения причин задержали и посадили в автомобиль. Соловья доставили в ОВД «Тверской». Что ему инкриминируют, пока неизвестно.

Акция «Цепь солидарности» была посвящена солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске, а также с Алексеем Навальным и политзаключенными. Участники без плакатом и лозунгов прошли по Тверскому бульвару.

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Комментарии (2)

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.... наша оппозиция решила сплясать под польскую дудочку ?))) ( акция- «Цепь солидарности» была запощена в клонах Nexta, созданных уже для российского сегмента, там же был и вброс про разгон ворон , что наши СМИ с удовольствием скушали)
Bobr Dobr
Известного-фейкомета замели? Поделом!
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