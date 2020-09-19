На Пушкинской площади в Москве после акции «Цепь солидарности» полицейские задержали известного политолога Валерия Соловья. Об этом он сам 19 сентября сообщил «МБХ медиа».



По его словам, он уже шел в сторону метро, когда неожиданно подъехала машина полиции. Его без объяснения причин задержали и посадили в автомобиль. Соловья доставили в ОВД «Тверской». Что ему инкриминируют, пока неизвестно.