Известного политолога Валерия Соловья задержали в Москве после акции «Цепь солидарности»
На Пушкинской площади в Москве после акции «Цепь солидарности» полицейские задержали известного политолога Валерия Соловья. Об этом он сам 19 сентября сообщил «МБХ медиа».
По его словам, он уже шел в сторону метро, когда неожиданно подъехала машина полиции. Его без объяснения причин задержали и посадили в автомобиль. Соловья доставили в ОВД «Тверской». Что ему инкриминируют, пока неизвестно.
Так задерживали на Тверской политолога Валерия Соловья.— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 19, 2020
Видео: @sotavisionhttps://t.co/dAijPBM08v pic.twitter.com/uGWpDtnkUq
Акция «Цепь солидарности» была посвящена солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске, а также с Алексеем Навальным и политзаключенными. Участники без плакатом и лозунгов прошли по Тверскому бульвару.