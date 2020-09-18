Елизавета II лишила Харви Вайнштейна ордена Британской империи

В марте 2020 года кинодеятеля приговорили к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера. Женщины, которые подверглись дискриминации и стали объектами домогательств за годы работы в его компании, получат выплаты в размере 19 миллионов долларов. Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после того, как в октябре 2017 года в The New York Times десятки актрис заявили о домогательствах с его стороны. В их числе были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Жертвами себя признали больше 80 женщин.

Королева Елизавета II лишила ордена Британской империи кинопродюсера Харви Вайнштейна. Информация об этом 18 сентября появилась на сайте правительственной газеты Великобритании The London Gazette.

В 2018 году компания Брэда Питта Plan B Entertainment сообщила о том, что собирается снять фильм о громкой истории.



Орден Британской империи Харви Вайнштейн получил в 2004 году за вклад в развитие британской киноиндустрии.

