Жертвы Харви Вайнштейна получат 19 млн долларов

Женщины, ставшие объектами сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна и подвергавшиеся дискриминации во время работы в его компании, получат компенсации. Общий размер выплат, по информации генпрокурора штата Нью-Йорк, составит 19 млн долл.
Как сообщает 1 июня ТАСС со ссылкой на заявление на сайте генпрокурора, такая договорённость достигнута в рамках ряда разбирательств в отношении Вайнштейна и продюсерской компании Weinstein Company, которая принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту.
Сколько человек могут претендовать на выплаты, не уточняется. С обвинениями в отношении Вайнштейна публично выступили около 80 женщин. Для выплат компенсаций будет создан специальный фонд, средства в который перечислят страховые компании, сотрудничавшие с Weinstein Company (обанкротившейся в феврале 2018 года).
Разбирательства, по которым будут выплачивать деньги, не касаются судебного процесса по делу Вайнштейна, завершившегося в Нью-Йорке в марте. Продюсер был приговорён к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.