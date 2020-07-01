Жертвы Харви Вайнштейна получат 19 млн долларов

Женщины, ставшие объектами сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна и подвергавшиеся дискриминации во время работы в его компании, получат компенсации. Общий размер выплат, по информации генпрокурора штата Нью-Йорк, составит 19 млн долл.

Как сообщает 1 июня ТАСС со ссылкой на заявление на сайте генпрокурора, такая договорённость достигнута в рамках ряда разбирательств в отношении Вайнштейна и продюсерской компании Weinstein Company, которая принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту.