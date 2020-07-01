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01.07.2020 08:56
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Жертвы Харви Вайнштейна получат 19 млн долларов

Женщины, ставшие объектами сексуальных домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна и подвергавшиеся дискриминации во время работы в его компании, получат компенсации. Общий размер выплат, по информации генпрокурора штата Нью-Йорк, составит 19 млн долл.

Как сообщает 1 июня ТАСС со ссылкой на заявление на сайте генпрокурора, такая договорённость достигнута в рамках ряда разбирательств в отношении Вайнштейна и продюсерской компании Weinstein Company, которая принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту.

Сколько человек могут претендовать на выплаты, не уточняется. С обвинениями в отношении Вайнштейна публично выступили около 80 женщин. Для выплат компенсаций будет создан специальный фонд, средства в который перечислят страховые компании, сотрудничавшие с Weinstein Company (обанкротившейся в феврале 2018 года).

Разбирательства, по которым будут выплачивать деньги, не касаются судебного процесса по делу Вайнштейна, завершившегося в Нью-Йорке в марте. Продюсер был приговорён к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

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