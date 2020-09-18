Железнодорожники сделали петербуржцам подарок на День без автомобиля: велосипед можно возить бесплатно целые сутки

Как сообщается 18 сентября на сайте СЗППК, в следующий вторник пассажиры пригородных поездов в границах обслуживания компании смогут провозить велосипеды бесплатно. Надо будет просто купить обычный билет. На Финляндском вокзале велосипедистам будут дарить светоотражающие браслеты.

Все остальные дни у СЗППК действуют специальные тарифы на провоз двухколёсного транспорта: разовые билеты или абонементы «Ежедневно +» и «Рабочего дня +». Они позволяют пассажиру провозить с собой в неразобранном виде один велосипед.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии. Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится 22 сентября с тем, чтобы побудить автомобилистов хотя бы на сутки отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Пока эффект, по крайней мере в Петербурге, не очень заметен: пробки 22 сентября были как в 2015-м, так и в 2019 году.

Отметим, что в соседней Финляндии денег за провоз велосипеда не берут, даже в метро, а в поездах там есть специальные вагоны для велосипедистов. «Велосипед можно перевозить в пригородных поездах HSL и VR бесплатно в любое время, включая утренние и вечерние часы пик, если в вагонах есть место. Также в метро велосипед все еще можно бесплатно провозить в любое время, если есть место для поездки», — указывается на сайте столичной транспортной компании Хельсинки.