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18.09.2020 15:57
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Налётчик поджег банк после отказа в бесплатном кредите. Нападение попало на видео

Гостя из-под Тулы задержали в Московской области после разбойного нападения на банк. Он признался, что жажда денег овладела им внезапно, а бутылка с бензином оказалась под рукой.

Как сообщили в ГУ МВД России 18 сентября, от налётчика пострадала финансово-кредитная организация на улице Курыжова в Домодедово. Посетитель в медицинской маске предъявил в кассу бутылку с горючим, зажигалку и потребовал от операционистки снабдить его наличностью, деньги выдать немедленно и в пакете.

МВД.рф

«Испугавшись, девушка вскочила и выбежала за дверь кабинета. Тогда нападавший достал принесенную с собой бутылку с горючей смесью, поджег ее и бросил в кассовое помещение», — рассказывают в ведомстве. Попытку разжиться деньгами запечатлели камеры видеонаблюдения.

По подозрению в разбое задержали жителя Тульской области. Под камеру он признался, раскаялся и уточнил, что нападение вышло спонтанным. В качестве метода устрашения воспользовался бутылкой с бензином, которую давно возил в машине. Мужчина арестован.

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