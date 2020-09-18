Гостя из-под Тулы задержали в Московской области после разбойного нападения на банк. Он признался, что жажда денег овладела им внезапно, а бутылка с бензином оказалась под рукой.



Как сообщили в ГУ МВД России 18 сентября, от налётчика пострадала финансово-кредитная организация на улице Курыжова в Домодедово. Посетитель в медицинской маске предъявил в кассу бутылку с горючим, зажигалку и потребовал от операционистки снабдить его наличностью, деньги выдать немедленно и в пакете.