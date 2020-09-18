На пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев будут установлены ограждения. Для этого простого решения понадобилось судебное разбирательство: в суд обратилась прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

Как сообщается 18 сентября на сайте городской прокуратуры, на этом перекрёстке систематически происходят ДТП, «сопутствующим условием которых является отсутствие пешеходных ограждений перильного типа». Выяснив это, прокуратура обратилась в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц. Она требовала обязать комитет по благоустройству установить на перекрёстке пешеходные ограждения перильного типа. Суд удовлетворил иск в полном объёме.