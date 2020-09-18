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18.09.2020 15:45
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Опасный перекрёсток в Петербурге защитят от «летающих» машин. За простую установку ограды прокуратура билась в суде

На пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев будут установлены ограждения. Для этого простого решения понадобилось судебное разбирательство: в суд обратилась прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

Как сообщается 18 сентября на сайте городской прокуратуры, на этом перекрёстке систематически происходят ДТП, «сопутствующим условием которых является отсутствие пешеходных ограждений перильного типа». Выяснив это, прокуратура обратилась в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц. Она требовала обязать комитет по благоустройству установить на перекрёстке пешеходные ограждения перильного типа. Суд удовлетворил иск в полном объёме.

Действительно, аварии на этом месте случаются регулярно, и достаточно знаковые для того, чтобы попадать на страницы «Фонтанки». Нередко машины вылетают на тротуары. Так, в июле пользователь каршеринга совершил «экстремальную парковку в пешеходной зоне», задев троллейбус, а в феврале легковой автомобиль выкинул оппонента к пешеходам.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

Cyreniyanko
Давно пора. Хоть что-то должно спасать людей от зомби-водителей "носом в телефоне"
olla
этот дурдом лоббируется каким-то чиновником с заводиком по изготовлению заборов?
Fenomen
Это не шутка? Кто-то действительно считает, что эти оградки способны защитить пешеходов от автомобилей, вылетающих на тротуары? И именно поэтому почти все города (и, кстати, междугородние трассы) страны (кроме, например, Москвы) изуродованы этими оградками? Которые раздражают и мешают, но никому не приносят пользы.
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