Опасный перекрёсток в Петербурге защитят от «летающих» машин. За простую установку ограды прокуратура билась в суде
На пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев будут установлены ограждения. Для этого простого решения понадобилось судебное разбирательство: в суд обратилась прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.
Как сообщается 18 сентября на сайте городской прокуратуры, на этом перекрёстке систематически происходят ДТП, «сопутствующим условием которых является отсутствие пешеходных ограждений перильного типа». Выяснив это, прокуратура обратилась в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц. Она требовала обязать комитет по благоустройству установить на перекрёстке пешеходные ограждения перильного типа. Суд удовлетворил иск в полном объёме.
Действительно, аварии на этом месте случаются регулярно, и достаточно знаковые для того, чтобы попадать на страницы «Фонтанки». Нередко машины вылетают на тротуары. Так, в июле пользователь каршеринга совершил «экстремальную парковку в пешеходной зоне», задев троллейбус, а в феврале легковой автомобиль выкинул оппонента к пешеходам.