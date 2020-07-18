Водитель взятой в аренду машины неосторожно закончил поездку в Красносельском районе Петербурга. Нарушение скоростного режима закончилось для него экстремальной парковкой на пешеходной зоне, фотографии опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как сообщил очевидец, авария произошла вечером 17 июля на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Автомобиль «летел на большой скорости на мигающий светофор», затем протаранил дорожное ограждение, заехал на тротуар и врезался в забор рядом с остановкой общественного транспорта, попутно задев троллейбус.

