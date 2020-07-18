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18.07.2020 00:45
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Автомобиль каршеринга протаранил ограждение и вылетел на тротуар рядом с остановкой на юго-западе Петербурга

Водитель взятой в аренду машины неосторожно закончил поездку в Красносельском районе Петербурга. Нарушение скоростного режима закончилось для него экстремальной парковкой на пешеходной зоне, фотографии опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как сообщил очевидец, авария произошла вечером 17 июля на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Автомобиль «летел на большой скорости на мигающий светофор», затем протаранил дорожное ограждение, заехал на тротуар и врезался в забор рядом с остановкой общественного транспорта, попутно задев троллейбус.

«По очень счастливой случайности, на остановке никого не было», — добавил свидетель описываемых событий. По его словам, в результате происшествия на перекрёстке собралась очередь из троллейбусов.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП пока не поступала.

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